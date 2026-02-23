“El Istmo de Tehuantepec no está solo, ni desprotegido, mantenemos una vigilancia permanente para garantizar la seguridad”: Jara Cruz (09:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Luego de los hechos violentos de ayer en la región del Istmo de Tehuantepec tras la captura de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco, el Gobernador Salomón Jara afirmó desde el primer momento que tuvo conocimiento de los hechos delictivos en la región del Istmo, su Gobierno actuó con mucha responsabilidad, coordinación y firmeza contra estos hechos.

Para ello, dijo, instruyó la instalación de la mesa para la Construcción de La Paz y la seguridad en Oaxaca, mecanismo de coordinación entre el gobierno de la República y el Gabinete de Seguridad Estatal en el que participa la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General del Estado y el director general del C5i.

En su conferencia semanal, El Mandatario señaló que se desplegaron más de mil elementos estatales y federales para fortalecer la presencia en puntos estratégicos, se instalaron filtros de seguridad en 10 municipios prioritarios, se realizaron sobrevuelos de monitoreo y se reforzó la vigilancia carretera así como la presencia cooperativa en zonas portuarias puntos de afluencia comercial turística e instalaciones estratégicas.

De igual manera, se informó la suspensión de clases preventiva para el día de hoy en los planteles educativos de la región.

“El Istmo de Tehuantepec no está solo, ni desprotegido, mantenemos una vigilancia permanente en la región con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, la continuidad de las actividades económicas y la tranquilidad de nuestras comunidades, hay control, hay presencia institucional y hay garantía de poder ejercer todas las actividades con absoluta seguridad y normalidad”, aseguró Jara Cruz.

La seguridad, recalcó, “es una responsabilidad compartida, por eso desde Oaxaca expreso nuestro total reconocimiento a la presidenta de México la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por el liderazgo firme con el que encabeza la estrategia nacional de seguridad, reconocemos también el trabajo coordinado entre el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, y de todo el Gabinete de Seguridad Federal quienes mediante labores de inteligencia y estrecha cooperación lograron neutralizar a uno de los objetivos más importantes de los últimos tiempos”.

“Refrendamos nuestra disposición de mantener una coordinación permanente con la federación en materia de prevención, inteligencia, procuración de justicia y atención a las causas, nos comprometemos a fortalecer las acciones de combate a la delincuencia y construcción de la paz y con justicia”.

“Presidenta Oaxaca está con usted como comandanta suprema de las fuerzas armadas, cuenta con todo el apoyo y reconocimiento de nuestro gobierno, aquí la queremos, la respetamos y le agradecemos su compromiso permanente con todas las familias mexicanas y oaxaqueñas”, expresó el gobernador.

