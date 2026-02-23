Aeroméxico activa políticas de protección por disturbios en Jalisco y tormenta invernal en Estados Unidos (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Ante afectaciones en distintos destinos nacionales e internacionales, Aeroméxico informó sobre la activación de políticas especiales de protección al viajero, dirigidas a pasajeros con boletos expedidos con placa 139, incluyendo código compartido AM, emitidos en las fechas señaladas.

Política por disturbios en el occidente de México

Debido a disturbios en el estado de Jalisco que afectan diversas vialidades, la aerolínea implementó una política aplicable a boletos emitidos en o antes del 22 de febrero de 2026, con vigencia hasta el 25 de febrero de 2026.

Itinerarios afectados (viajes desde/hacia):

Guadalajara (GDL)

Puerto Vallarta (PVR)

Manzanillo (ZLO)

Tepic (TPQ)

Fecha de viaje afectada: 22 de febrero de 2026.Fecha límite para reexpedición de boleto: 25 de febrero de 2026.Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 25 de febrero de 2026.

Protección a pasajeros

Los viajeros podrán realizar un cambio sin cargo por una sola ocasión, siempre que lo soliciten dentro del periodo establecido:

No se cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre que se respete la misma ruta y cabina pagada.

Se condona el cargo por expedición de boleto.

Se permite cambio de ruta sin cargo; en caso de existir diferencia tarifaria, deberá cubrirse al momento del cambio.

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo permitido, no se aplicará cargo por cambio, pero sí diferencia de tarifa.

La aerolínea aclaró que no cubrirá gastos adicionales derivados de la contingencia, como transporte terrestre, hospedaje o alimentos. La política aplica exclusivamente en canales internos de Aeroméxico para reservaciones afectadas, sin importar el punto de venta.

Política por tormenta invernal en Estados Unidos

Asimismo, Aeroméxico activó una política de protección por tormenta invernal en diversas regiones de Estados Unidos, aplicable a boletos emitidos en o antes del 21 de febrero de 2026, con vigencia hasta el 26 de febrero de 2026.

Itinerarios afectados (desde, hacia y a través de):

Boston (BOS)

Nueva York (JFK)

Newark (EWR)

Filadelfia (PHL)

Washington (IAD)

Fechas de viaje afectadas: 22 y 23 de febrero de 2026.Fecha límite para reexpedición de boleto: 26 de febrero de 2026.Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 26 de febrero de 2026.

Las condiciones de protección son similares: se permite un cambio sin penalización bajo los criterios establecidos, respetando ruta y cabina; en caso de diferencia tarifaria, esta deberá ser cubierta por el pasajero.

Aeroméxico indicó que cualquier actualización relacionada con ambas contingencias será informada a través de sus canales oficiales.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir