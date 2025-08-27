Profeco alerta por champú de Henkel contaminado con bacteria (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la población sobre el retiro del champú “Shampoo Totale” de la marca Henkel-Tec Italy, lote 1G27542266, debido a la posible presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca, un patógeno que puede causar infecciones en piel, vías respiratorias y ojos.

Según estudios médicos, esta bacteria se encuentra en ambientes húmedos y puede provocar desde irritaciones cutáneas hasta infecciones urinarias y respiratorias en personas vulnerables.

Aunque la mayoría de los casos resultan tratables con antibióticos, la exposición representa un riesgo para quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

La empresa Henkel Capital explicó que al 6 de mayo de 2025 solo había recibido un reporte de producto con olor fétido, señal característica de la posible contaminación.

Sin embargo, decidió retirar 904 unidades del mercado como medida preventiva por medio de una campaña de recolección que comenzó en febrero de este año y concluirá en febrero de 2026.

Quienes hayan comprado el champú pueden comunicarse al 800 0072 254 o escribir a sacli@henkel.com. La compañía solicitará una fotografía del producto y enviará sin costo un reemplazo en buen estado, además de una guía prepagada para devolver el dañado.

La Profeco subrayó que se mantendrá vigilante del proceso y recordó sus canales de contacto, así como sus redes sociales en la Facebook y en la plataforma oficial de Atención Profeco.

Con esta medida, las autoridades buscan prevenir riesgos sanitarios y garantizar que el lote afectado no llegue más a los consumidores.

¿Qué riesgos implica la bacteria en el champú de Henkel que alerta Profeco?

La alerta de Profeco sobre un lote de champú contaminado con Klebsiella oxytoca puso en la mesa el riesgo sanitario de esta bacteria poco conocida, pero con capacidad de generar infecciones en personas vulnerables.

De acuerdo con especialistas en microbiología, la Klebsiella oxytoca pertenece a la familia Enterobacteriaceae y se clasifica como una bacteria Gram negativa. De forma natural puede encontrarse en el intestino humano, la boca, el suelo y el agua, así como en entornos hospitalarios donde sobrevive en superficies húmedas.

En la mayoría de los casos convive sin causar problemas, sin embargo, en condiciones específicas actúa como patógeno oportunista. Entre las enfermedades que puede provocar se encuentran:

Infecciones urinarias

Neumonía

Bacteriemia

Colitis asociada a antibióticos

Infecciones en piel, heridas, ojos y vías respiratorias.

El riesgo aumenta en personas con sistemas inmunológicos debilitados, pacientes hospitalizados, adultos mayores o individuos con enfermedades crónicas. Otro factor que preocupa a la comunidad médica es su resistencia a múltiples antibióticos, lo que complica los tratamientos en casos graves.

Aunque la mayoría de las infecciones pueden tratarse bajo supervisión médica, los especialistas recomiendan evitar la exposición a productos contaminados, como el lote de champú recientemente retirado por Profeco y Henkel Capital.

Con esta información, la alerta cobra relevancia: se trata no solo de un champú defectuoso, sino de un potencial vehículo de una bacteria que, bajo ciertas condiciones, puede generar complicaciones serias de salud.