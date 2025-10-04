Sección XXII marcha para exigir reconocimiento de la DGEPOO a 6 años de su creación (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. Maestros de la Sección XXII marchan del crucero del monumento a Juárez sobre la carretera federal 190 hacia el zócalo capitalino.

Convocados por la Secretaría de Trabajos y Conflictos del Nivel de Educación Indígena de la Sección XXII del SNTE-CNTE participan en esta movilización por el VI aniversario de la creación de la Dirección General de Educación de Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO).

El titular de la Secretaría Rodrigo Sánchez Joaquín convocó a todos los representantes sindicales de las 24 jefaturas de zonas de supervisión, jefes de zonas de supervisión, supervisores escolares, secretarios generales, coordinación de secundarias comunitarias indígenas, brigadas de desarrollo indígena, integrantes del comité ejecutivo seccional, ceteo, organismos auxiliares y espacios ganados por el movimiento en resistencia del nivel educativo de los pueblos originarios.

Los exhortó a participar en la movilización para exigir el reconocimiento de la dirección general de educación los pueblos originarios de Oaxaca.

