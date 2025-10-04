Ante el Buen Fin, pensiones del Bienestar podrían adelantarse (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Los casi 15 millones de adultos mayores registrados en el programa de la Pensión Bienestar se encuentran a la espera de lo que será el último pago del año. A pesar de que la mayoría piensa utilizar su dinero para solventar los gastos de la Navidad y el Año Nuevo, podrían utilizar un poco del recurso acumulado para compras durante la campaña del Buen Fin 2025. Es por ello que ya anuncian si se adelanta el depósito a los derechohabientes o deberán esperar para recibirlo conforme al calendario en noviembre.

Tal y como anuncian las autoridades mexicanas, el Buen Fin en esta edición 2025, se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. En esta ocasión participarán cadenas, tiendas y supermercados de gran renombre Palacio de Hierro, Liverpool, Coppel, Sanborns, Sears, Suburbia, entre muchos más. Además de que, estos establecimientos aceptan como medio de pago la tarjeta que se les otorga a los adultos mayores para el depósito de la Pensión Bienestar.

El Programa “El Buen Fin” surge de una iniciativa de colaboración público-privada, con el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

Conforme a las Reglas Generales de Operación, será en algunas semanas cuando se disperse el último pago correspondiente a la Pensión Bienestar en 2025. Los beneficiarios desean conocer si se les adelanta el apoyo económico de 6,200 pesos para poder aprovechar las ofertas y descuentos durante el Buen Fin, o tendrán que respetar el calendario, basado en la primera letra del apellido paterno de los adultos mayores inscritos.

¿Se adelanta el pago de la Pensión Bienestar para los adultos mayores por el Buen Fin?

La titular Ariadna Montiel Reyes, aún no ha confirmado cuál será el calendario para el último pago de la Pensión Bienestar. Sin embargo, con base en años pasados, se prevé que no adelantan el depósito para que el total de los adultos mayores puedan aprovechar los descuentos del Buen Fin 2025. La dispersión del dinero seguirá su curso regular y los derechohabientes deberán esperar a la fecha indicada para cobrar el apoyo económico.

12 millones 231 mil 625 derechohabientes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con inversión social anual de 465 mil 048 millones de pesos, en el pago de este derecho constitucional.

A la espera de que se publique el nuevo calendario de la Pensión Bienestar en 2025, en redes sociales han dado a conocer que el último pago del año podría comenzar a abonarse el miércoles 3 de noviembre. El depósito se vería reflejado conforme al apellido inicial de los adultos mayores, por lo que el proceso de dispersión duraría todo el mes

