Se mantienen condiciones lluviosas en gran parte de Oaxaca durante este sábado (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este sábado, se mantiene tiempo lluvioso y bastante húmedo en gran parte del la entidad.

Las precipitaciones serán más frecuentes en el Istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra Sur y Mixteca, donde incluso pueden adquirir puntualmente el carácter de tormenta.

Esto se debe a la interacción de varios sistemas meteorológicos: la influencia indirecta de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco; la vaguada monzónica, y un canal de baja presión.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas presentarán pocos cambios, moduladas por la nubosidad y la lluvia.

También, se prevé oleaje elevado a lo largo de la línea de costa. En las demás regiones, las lluvias serán intermitentes; en zonas montañosas, la visibilidad permanecerá reducida por bancos densos de niebla al amanecer.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

