Se retiran normalistas del crucero de 5 Señores, se trasladan al CCCO (11:15 h)

2026/03/06  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Normalistas liberan el crucero 5 Señores para trasladarse al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca  ubicada en jurisdicción de Santa Lucía del Camino.

Tras permanecer por alrededor de una hora y media los normalistas se trasladaron al CCCO  para entablar una mesa de diálogo con las autoridades.

La circulación en el crucero de 5 señores ya se ha normalizado.

 

