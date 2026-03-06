Comerciantes del mercado 20 de Noviembre bloquean la calle Mina por instalación de ambulantes (11:05 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Comerciantes del mercado 20 de Noviembre bloquean esta mañana sobre la calle de Mina en protesta por la instalación de puestos ambulantes sobre Miguel Cabrera.

Los inconformes acusan a las autoridades municipales de esta invasión por los trabajos que se están realizando sobre las calles de 20 de Noviembre del programa “Oaxaca Camina”.

La representante del pasillo del humo, Miriam Bolaños; dijo que las autoridades hicieron un compromiso real y verdadero de que calle intervenida, calle que ya no iba a ser llena con ningún otro comercio, “para que el peatón tenga la libertad y para que nosotros tengamos también una venta libre, se embellezca al estado, son edificios coloniales que se pueden apreciar muy bien pero esto es totalmente infalible”, aseguró.

“esto nos parece inaudito, para nosotros es una burla, nuestra inconformidad es la instalación de los puestos ambulantes, no hay coherencia en el proyecto que nos dijeron ellos, nos están proponiendo el proyecto de Oaxaca Camina y nosotros aceptamos con todo lo que conlleva porque sabemos que para nosotros son necesarios porque vivimos al 100% del turismo”.

Indicó que están buscando un diálogo directo con el Gobierno del Estado y con el presidente municipal, “nos dijeron que es para el embellecimiento de las calles, cuál envejecimiento si la calle que ya se intervino ahorita está siendo invadida nuevamente”.

Pidieron al presidente municipal y al gobernador que se acerque con los comerciantes a dialogar, “el presidente municipal no nos quiere dar la cara, nos manda con la secretaria, con sus directores, pero nosotros ya no queremos diálogo con él debido a que no hay cumplimiento a lo que promete”.

Mencionó que son más de 84 puestos semifijos que se han instalado, “son compañeros que tienen la necesidad y al igual que nosotros están siendo vulnerados en sus derechos, nos están trayendo de un lugar para otro”.

Esta acción de los comerciantes inconformes afecta a cientos de ciudadanos automovilistas que circulan por esta zona por lo que se recomienda tomar vías alternas.

