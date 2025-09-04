Giorgio Armani muere dejando una fortuna billonaria: ¿De cuánto era y quiénes son los herederos? (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Giorgio Armani murió a los 91 años dejando atrás un gran legado que será recordado a través de sus diseños innovadores y su creatividad a la hora de crear prendas que vistieron tanto a celebridades, como deportistas, empresarios y políticos. Gracias a su pasión por los negocios y su visión empresarial, logró construir una fortuna que asciende hasta los billones de dólares.

Por medio de sus redes sociales, se hizo oficial el anuncio de la muerte de Giorgio Armani el 4 de septiembre de 2025 en su casa en Milán a los 91 años: “II Signor Armani, como siempre fue llamado con admiración y respeto por sus empleados y colaboradores, murió en paz, rodeado de sus seres queridos. Infatigable hasta el final, trabajó hasta los últimos días, dedicado a la compañía, las colecciones y los proyectos a futuro”.

¿De cuánto es la fortuna que dejó Giorgio Armani?

Según el portal web especializado Celebrity Net Worth, Giorgio Armani a lo largo de su trayectoria logró construir un patrimonio que equivale a 9.6 billones de dólares. Cabe destacar que su emporio comenzó a edificarse en la década de los 70s, hasta convertirse en la persona más rica de la comunidad LGBT+.

Además de los trajes y las prendas de alta costura que se vendían en las más de 600 boutiques que existen de la marca alrededor del mundo (según un informe de AP News en 2023), la empresa se diversificó hasta crear su propia línea de cosméticos, zapatos, restaurantes, hoteles y resorts, dulces gourmet, cafeterías, muebles y decoración para el hogar, libros y publicaciones de diseño, vestuario para películas y hasta una floristería de lujo.

Giorgio Armani Imagen: especial

¿Quién heredará la fortuna de Giorgio Armani?

Giorgio Armani siempre se caracterizó por mantener privada su vida personal, por lo que se desconoce si tenía pareja al momento de su muerte. Sin embargo, es bien sabido que nunca se casó, ni tuvo hijos, por lo que diversos medios apuntan que su fortuna podría ser repartida entre otros familiares y colaboradores.

Aunque esto no fue confirmado por el diseñador, hay quienes sugieren que parte de su fortuna será para su hermana Rossana y sus sobrinos Roberta, Silvana y Andrea Camerana; asimismo, su colaborador Pantaleo Dell’Orco podría obtener un fragmento de su patrimonio.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir