Hombre es ejecutado en la colonia Linda Vista de Jalapa del Marqués (15:30 h)

Jalapa del Marqués, Oax. 20 de noviembre. Una ejecución sacudió la tranquilidad de la colonia Linda Vista en Jalapa del Marqués el pasado miércoles, cuando vecinos reportaron el hallazgo de un hombre sin vida tras un ataque directo con arma de fuego.

El hecho provocó movilización inmediata de corporaciones policiacas ante el temor de más hechos violentos en la zona.

Autoridades que acudieron al lugar confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego, principalmente en la cabeza, lo que evidenciaba la severidad del ataque. La zona fue acordonada mientras personal pericial realizaba las primeras diligencias para levantar indicios y abrir la carpeta de investigación.

De manera extraoficial, se ha mencionado que la víctima podría estar vinculada a robos a casa-habitación y que sería originaria de Tehuantepec; sin embargo, dichas versiones no han sido corroboradas por la autoridad, por lo que no forman parte de la información oficial.

Hasta ahora, el hombre permanece en calidad de desconocido (NN), mientras las investigaciones avanzan para esclarecer su identidad y el posible móvil del crimen. La Fiscalía mantiene hermetismo, y no se ha reportado ninguna persona detenida en relación con este hecho violento.

