¿Se puede tramitar la CURP Biométrica en línea? (20:00 h)

¿Se puede tramitar la CURP Biométrica en línea?

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. Aunque muchas personas esperaban que este documento pudiera gestionarse a distancia, la CURP Biométrica no puede tramitarse completamente en línea. Según la Registro Nacional de Población (RENAPO) esto se debe a la técnica y seguridad, ya que la captura de datos biométricos requiere la presencia física del solicitante para garantizar la autenticidad de la información.

Por eso, la RENAPO aclara que el trámite debe realizarse de manera presencial en los módulos de atención habilitados que tienen equipo especializado para tomar las huellas digitales, la fotografía y la firma electrónica bajo protocolos estandarizados, además de garantizar la seguridad de los datos.

Por ahora, lo único que puede hacerse a distancia es la programación de la cita, la cual se genera a través del portal oficial del organismo. Este paso previo permite reducir tiempos de espera y ordenar la atención en los módulos, pero no sustituye la comparecencia personal.

¿Cómo sacar cita para la CURP Biométrica y cuáles son los requisitos?

Ingresa al portal oficial de RENAPO

Elige el trámite “Registro de datos biométricos para la CURP”

Selecciona la fecha y horario disponibles

Ingresa los datos personales solicitados

Recibe la confirmación de tu cita en el correo electrónico registrado

Imprime el comprobante y preséntalo el día de tu cita

Se recomienda llegar con anticipación al módulo para evitar contratiempos. Además, es necesario presentar documentación básica que permita validar la identidad del solicitante antes de la captura de los datos biométricos. RENAPO establece como indispensables:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP certificada

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo para notificaciones

Una vez reunidos los documentos y generada la cita en línea, el interesado debe acudir al módulo correspondiente. Desde el pasado 8 de enero de 2026, la RENAPO abrió puntos de atención en distintas entidades del país, por lo que se recomienda investigar cual es el módulo más cercano antes de hacer la cita.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir