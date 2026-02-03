Cónsul dejó su cargo no sin antes exhibir el desempeño de Rutilio Escandón en Miami (21:00 h)

Miami, 2 de febrero. Juan Manuel Murillo Valencia, cónsul de Protección a Mexicanos en Miami, anunció su salida del Servicio Exterior Mexicano mediante una carta en la que exhibe el pobre desempeño de su superior, el cónsul general y exgobernador de Chiapas, @RutilioEscandon

Murillo arremetió contra el político chiapaneco y denunció que durante el último año, Escandón no procuró reuniones con aliados estratégicos ni mostró interés en el funcionamiento interno o el bienestar del personal del consulado mexicano.

“Todos los días escuchamos la misma narrativa de que la prioridad de nuestro país en política exterior es proteger y defender a nuestros connacionales en Estados Unidos. En mi caso, es difícil creérmelo si durante el último año he tenido un cónsul general (Rutilio Escandón) que no ha procurado una sola reunión con autoridades o aliados… que no tiene el menor interés sobre el funcionamiento interno del consulado”, expuso el ahora exdiplomático.

Murillo lamentó que no era la primera vez que tenía que lidiar con funcionarios que ocuparon el consulado general gracias a compadrazgos.

“Tuve la mala suerte de tener una experiencia similar en las otras dos adscripciones donde estuve, con cónsules generales sin capacidad alguna… y a quienes el puesto les fue regalado por compadrazgos o favores”, sentenció en el escrito.

Recordemos que el exmandatario chiapaneco es cuñado del exsecretario de Gobernación y senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, además de ser uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Rutilio Escandón defendió centro de detención de migrantes “Alligator Alcatraz”

En agosto de 2025, el cónsul general de México en Miami realizó una visita al polémico centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”.

Tras su recorrido, el funcionario mexicano emitió declaraciones que generaron polémica, afirmando que los connacionales allí retenidos reciben un “buen trato” y que solo le hicieron “mala fama” al lugar.

“Les pedimos que no tengan temor, que no se asusten; solamente le hicieron mala fama a este centro de detención”, declaró el cónsul.

Foto: Rutilio Escandón

Esta defensa del lugar provocaron críticas por parte de compañeros de la 4T como las del senador Gerardo Fernández Noroña, quien lo llamó “cretino”.

El centro “Alligator Alcatraz”, ubicado en una zona remota de Florida rodeada de pantanos y vigilancia extrema, ha sido blanco de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que califican sus condiciones como inhumanas.

