Se pronostican cielos nubosos en el norte de Oaxaca durante este lunes (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén cielos nubosos al norte del estado, donde se mantendrán las precipitaciones especialmente en el norte del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan y Sierra de Flores Magón.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los fenómenos se deben al paso del frente frío número 13, que además, provocará áreas de niebla muy densa en zonas serranas que pueden reducir la visibilidad horizontal.

Por otro lado, la masa de aire fría de origen ártico que impulsa al sistema frontal ocasionará un marcado descenso en la temperatura, más notable en elevaciones por encima de los mil 800 metros de la Mixteca, así como de las sierras de Juárez, Flores Magón y Sur, con probables heladas en picos altos.

Gran parte del estado tendrá tiempo ventoso, lo que hará que la sensación térmica se perciba más baja; mientras que en el oriente del Istmo, especialmente sobre el tramo carretero La Venta-La Ventosa, soplará evento de norte fuerte a muy fuerte, que al ir en forma lineal hacia el Golfo de Tehuantepec, desarrollará oleaje elevado y mar picado.

Las temperaturas para este lunes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 24 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 30 y máxima de 17 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 12 y máxima de 27 grados.

* Costa, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

* Mixteca, mínima de 6 y máxima de 23 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 7 y máxima de 9 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 20 grados.

* Sierra Sur, mínima de 6 y máxima de 22 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

