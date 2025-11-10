Un día como hoy… (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre.

Santoral: Andrés, León, Noé, Ninfa

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de los Huérfanos (Segundo Lunes)

Dia Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino

Día Internacional de la Contabilidad

1483 Nace en Alemania, Martín Lutero, teólogo y religioso, fundador de la Reforma Religiosa.

1759 Nace en Alemania el poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich von Schiller, que será considerado el dramaturgo más importante de Alemania siendo, junto a Goethe, una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Schiller decía que “el impulso del juego nos ayuda a dominar nuestra razón y nuestras pasiones”.

1817 Fusilamiento de Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, connotada insurgente michoacana.

1834 Nace en Argentina el poeta José Hernández, autor, entre otros, del inigualable poema narrativo “Martín Fierro”.

1862 Nace en San Luis Potosí, Camilo Arriaga, fundador del Partido Liberal Constitucionalista.

1862 Se estrena en San Petersburgo “La fuerza del destino”, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi.

1855 Movimiento sísmico provoca la muerte de más de cien mil personas en Tokio.

1901 Nace en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta, autor de “Muerte sin fin”.

1923 Nace “Hachiko”, el perro mas famoso de Japón. Muchos conocen la historia del perro japonés llamado Hachiko que durante nueve años iba todos los días hasta la estación de tren para esperar a su amo que ya había muerto. Fue un símbolo de lealtad.

1928 Nace en Roma, Italia, Ennio Morricone, uno de los compositores cinematográficos más reconocidos, principalmente por la música de los “spaghetti western”.

1968 La URSS lanza la sonda espacial Zond 6, que emite fotografías de la Luna.

1969 Se presenta en Estados Unidos la primera emisión de la versión estadunidense de “Barrio Sésamo”, programa que en algunos países es conocido como “Plaza Sésamo” y a la fecha se mantiene como uno de los favoritos de los niños. La serie fue creada por Joan Ganz Cooney y es pionera en el sistema educativo.

1983 Bill Gates presenta Windows 1.0.

1999 La Unión Astronómica Internacional da el nombre de “Almería” a un nuevo asteroide descubierto por dos astrónomos alemanes del Observatorio hispano-alemán de Calar-Alto, Almería, España.

2004 En México, la poeta de origen zapoteco Natalia Toledo Paz es galardonada con el Premio Nezahualcóyotl de Literatura, por su libro bilingüe “Olivo negro”.

2007 En la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el rey Juan Carlos I de España le espeta un «¿Por qué no te callas?» a Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

2007 Muere él novelista, periodista, ensayista, dramaturgo, actor y activista político, estadounidense Norman Mailer.

2013 Muere el historiador y cronista de arte Guillermo Tovar de Teresa. Fue fundador del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y publicó varios libros sobre el arte novohispano.

