Estos jóvenes se encuentran desaparecidos tras la marcha de la Generación “Z” (23:04 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Estos son los nombres de algunos de los presos políticos en México que se encuentran DESAPARECIDOS en estos momentos:

1. Fátima Jacal López

2. Jairo Misael Campos Torres

3. Oscar Tonatiuh Benítez Martínez

4. Jose Ángel Paz Hernández

5. Mildre Giovanna Zavala Jurado

6. Emilio Vázquez Arévalo

7. Said Alfaro Solache / Xolache

8. Luz Arguelles Gallegos

9. Sofía Cresencio Zepeda

10. Ian Sabón Miranda

11. Sebastián Abad Barajas

12. Carlos Cruz Guillén

