Se prevé aumento de temperaturas y alta radiación solar en Oaxaca para este miércoles (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que las temperaturas máximas presentarán un ascenso gradual, mientras que las mínimas registrarán una ligera recuperación; no obstante, se mantendrá ambiente frío durante el amanecer y la noche de este miércoles.

Los vientos del norte continuarán de fuertes a localmente intensos en el oriente del Istmo de Tehuantepec, así como oleaje anormal en aguas del Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera alta radiación solar en las horas centrales del día y tolvaneras por la tarde.

Estas condiciones estarán moduladas por el establecimiento de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, el cual se extenderá desde el Atlántico hacia la República Mexicana en forma de cuña de alta presión.

Las temperaturas para este miércoles son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 8 y máxima de 29 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 33 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 29 grados

• Costa, mínima de 21 y máxima de 33 grados

• Mixteca, mínima de 7 y máxima de 28 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 11 y máxima de 30 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados

• Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 25 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

