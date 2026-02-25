Oaxaca, primer estado del país en aprobar la minuta de reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral (08:10 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 25 de febrero. Esta madrugada, Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en aprobar la reforma laboral de 40 horas semanales, propuesta por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y avalada por el Congreso Federal.

En sesión extraordinaria, el Pleno avaló con 37 votos a favor la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por el Honorable Congreso de la Unión, por la que se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales, en los términos que determine la ley, y precisa que por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Asimismo, se fijan límites claros al trabajo extraordinario, el cual deberá pagarse con un cien por ciento adicional dentro de los márgenes permitidos y con un doscientos por ciento cuando se excedan dichos límites; además, se prohíbe el trabajo extraordinario para personas menores de dieciocho años.

El decreto contempla un régimen transitorio para la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral de 2026 a 2030, con el propósito de transitar progresivamente de 48 a 40 horas semanales, sin que en ningún caso la disminución de horas implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Benjamín Viveros Montalvo, presidente del órgano legislativo de Estudios Constitucionales, afirmó que la reforma responde a la evolución de las dinámicas laborales y representa un avance equilibrado en favor de la justicia social.

Señaló que amplía la protección de los derechos de las personas trabajadoras y armoniza el marco jurídico nacional con compromisos internacionales en materia de trabajo digno, además de incidir positivamente en la salud ocupacional, la conciliación familiar y la productividad.

Por su parte, la diputada Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano (MC), manifestó su voto a favor al considerar que la medida impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas, al reconocer el valor del tiempo para el descanso y la convivencia familiar; subrayó la importancia de que su implementación garantice beneficios efectivos y sostenibles.

El diputado Dante Montaño Montero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), expresó el respaldo de su bancada al señalar que la reforma forma parte de una agenda orientada a consolidar la justicia laboral y permitirá a las personas trabajadoras disponer de mayor tiempo para actividades familiares y comunitarias.

En tanto, la legisladora Mónica Belén López Javier, del Grupo Parlamentario de Fuerza por Oaxaca, sostuvo que la reforma actualiza el marco jurídico frente a las transformaciones del mundo laboral y fortalece el principio de justicia social, destacando que la reducción gradual, sin afectación salarial, contribuirá a generar bienestar tangible para las familias oaxaqueñas.

Asimismo, el diputado Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que la medida representa un avance en el reconocimiento de los derechos laborales y consideró importante perfeccionar el esquema para asegurar que los beneficios se traduzcan plenamente en mejores condiciones de descanso y convivencia familiar.

