¡Se lo llevó la corriente! Restaurante aparece flotando en Veracruz tras desbordamiento de ríos (13:30 h)

ImgimgOaxaca de Juárez, 15 de octubre. Las intensas lluvias que azotaron recientemente a cinco estados del país provocaron graves inundaciones y dejaron un saldo trágico de más de 60 personas fallecidas. Veracruz fue una de las entidades más afectadas por este desastre natural, consecuencia del paso de los huracanes Priscila y Raymond, fenómenos que desbordaron ríos, destruyeron viviendas y paralizaron comunidades enteras.

En medio de esta situación de emergencia, ocurrió un hecho insólito que ha llamado la atención de todo México, e incluso de otros países, pues los videos del momento ya circulan en diversas plataformas de redes sociales.

Río desbordado arrastra restaurante “El Atracadero” en Veracruz

En el municipio de Tuxpan, el famoso restaurante flotante “El Atracadero”, un punto emblemático del boulevard Reyes Heroles desde su fundación en 1979, fue arrastrado por la fuerza del agua tras el desbordamiento del río Cazones, cuyo nivel creció hasta siete metros.

De acuerdo con el medio local Notiver, la corriente fue tan intensa que la estructura del restaurante se desprendió por completo y navegó río abajo, llegando intacta hasta las costas de Alvarado, a más de 200 kilómetros de su ubicación original.

Se viraliza video del restaurante flotante de Veracruz Las sorprendentes imágenes del establecimiento flotando entre las aguas fueron captadas en video por testigos y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios expresaron tanto su asombro como su tristeza por la magnitud de los daños.

“El Atracadero” era un espacio muy querido por los habitantes de Tuxpan, según Notiver, pues era un lugar conocido por su ambiente familiar y sus platillos típicos veracruzanos, especialmente los mariscos frescos. Durante más de cuatro décadas, se consolidó como un ícono gastronómico y turístico de la región. .Las autoridades locales continúan los trabajos de rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas, donde miles de personas resultaron damnificadas. Aunque la pérdida material es considerable, el caso del restaurante ha simbolizado para muchos la fuerza impredecible de la naturaleza. Publimetro

