¿Quién dio la orden? Sicario que mató a David Cohen revela detalles del autor intelectual (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El caso del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre en la colonia Doctores, continúa revelando detalles que apuntan hacia una posible autoría intelectual.

De acuerdo con declaraciones ministeriales, Héctor “N”, uno de los atacantes, confesó que un sujeto apodado “El Goofy” le ofreció 30 mil pesos por participar en el crimen junto a otro cómplice.

El periodista Carlos Jiménez reveló que Héctor “N” y su cómplice recibieron instrucciones y el arma de fuego en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), además de una foto del abogado.

“El Goofy”, pieza clave del homicidio

Según la versión del detenido, “El Goofy” fue quien organizó el ataque y quien supuestamente recibiría instrucciones de una persona aún no identificada. Hasta el momento, se desconoce su paradero y la identidad del presunto autor intelectual del asesinato, pero las autoridades ya desplegaron operativos para dar con ambos implicados.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen, ocurrido cuando Cohen caminaba por avenida Niños Héroes rumbo a las salas penales de la Ciudad Judicial, donde fue interceptado por los sicarios que le dispararon a corta distancia.

Fiscalía va tras el autor intelectual del crimen

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que el ataque fue cometido por dos personas y que ya se logró la detención del agresor material, identificado como Héctor “N”.

“Estamos investigando con todo rigor este homicidio. Se logró la detención del responsable material inmediatamente después de que se cometió. Sabemos que participaron dos personas y estamos realizando una investigación muy a fondo”, señaló Luján.

La fiscal también reconoció que se analizan los posibles vínculos del asesinato con motivos profesionales o personales, dado que el ataque ocurrió en una zona judicial y la víctima era un litigante reconocido en la capital.

El ataque y la intervención policial

El agresor, de 18 años, disparó en repetidas ocasiones contra el abogado, quien recibió impactos en la cabeza y el cuerpo. Cohen fue trasladado de emergencia al Hospital Ángeles, donde falleció a las 00:02 horas del 14 de octubre, tras varios intentos fallidos de reanimación.

El ataque fue repelido por un agente de la Policía de Investigación (PDI), Víctor Manuel Velázquez Hernández, quien se encontraba en la zona y disparó contra el sicario, logrando herirlo en el brazo y detenerlo en el lugar.

La FGJCDMX continúa las pesquisas para determinar quién dio la orden de matar a David Cohen Sacal y qué intereses motivaron el crimen que ha conmocionado al gremio jurídico de la Ciudad de México.

