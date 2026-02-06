¿Quién era Humberto Quezada Justo? exdirigente asesinado en Guerrero(11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Una vez más la violencia se hizo presente en el ámbito político de nuestro país. La mañana de este jueves fue asesinado Humberto Quezada Justo, exdirigente municipal del PRI en el estado de Guerrero.

El priista fue ultimado a balazos mientras se trasladaba sobre la carretera Azoyú–Arcelia del Progreso a bordo de una motocicleta con rumbo a su centro de trabajo, confirmaron fuentes de seguridad.

¿Cómo fue el asesinato de Humberto Quezada?

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se registró alrededor de las 7:30 horas sobre la carretera referida, a la altura del punto conocido como La Crucita. Humberto Quezada Justo se dirigía a la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Zapotitlán de la Fuente, donde se desempeñaba como director.

El Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero confirmó el fallecimiento. A través de un comunicado oficial, la dirigencia estatal expresó condolencias a familiares y personas cercanas, además de manifestar solidaridad ante la pérdida.

Por su parte, el partido publicó una esquela firmada por el dirigente estatal Alejandro Bravo Abarca, en la que lamentó el homicidio del exlíder municipal del tricolor y envió un mensaje de acompañamiento a sus seres queridos.

¿Hay detenidos por el asesinato?

Corporaciones de seguridad estatal acudieron al lugar del ataque para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.

Autoridades locales no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea clara de investigación en el homicidio de Quezada Justo. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y si existe alguna relación directa con hechos violentos previos registrados en el municipio.

El caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en la Costa Chica de Guerrero, una región que en los últimos años ha enfrentado episodios recurrentes de inseguridad vinculados a disputas locales y al crimen organizado.

¿Quién fue Humberto Quezada Justo?

Humberto Quezada Justo fue presidente del Comité Municipal del PRI en Azoyú durante el periodo 2024–2025.

Era primo de Luis Justo Bautista, actual presidente municipal de Azoyú, quien ha ocupado la alcaldía en tres ocasiones. Este parentesco fue confirmado tanto por fuentes locales como por el propio comité partidista.

El asesinato ocurre en un contexto de antecedentes violentos que han afectado a integrantes de la misma familia. El 24 de abril de 2025, Luis Justo Herrera, ganadero de 75 años y padre del alcalde, fue asesinado a balazos dentro de su rancho Dos Potrillos, localizado en la comunidad de El Carrizo. En ese ataque también murió un escolta que lo acompañaba.

Fuentes de la región han señalado que la familia Justo ha mantenido influencia política y económica en Azoyú y zonas cercanas durante varias décadas. Asimismo, versiones que circulan a nivel local refieren presuntos vínculos históricos de algunos integrantes de la familia con actividades ilícitas en la Costa Chica a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Estas versiones no han sido confirmadas por autoridades y forman parte de señalamientos que permanecen como versiones extraoficiales.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir