Se desplomó avioneta particular en Reynosa; se habla de un muerto (18:09 h)

Tamaulipas, 29 de agosto. Una avioneta se desplomó en la carretera Reynosa- San Fernando a la altura del Ejido General María Anaya, dio a conocer la Vocería de Seguridad de Tamaulipas

Se informó que la aeronave es propiedad privada y hasta el momento, se habla de una persona que perdió la vida y al menos dos lesionadas, aunque las autoridades aún no confirman estas cifras.

Trascendió que el piloto de nombre Gilberto Solís sería la persona que perdió la vida, mientras que entre los pasajeros se encontraría el empresario José Armando Cantú Barragán.

La avioneta cuenta con la matricula XB-BZK, sin que hasta el momento se brinde información a quien pertenece la unidad.

Cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar de los hechos donde localizaron la avioneta que mostraba la parte frontal destruida.

Elementos de la Cruz Roja se encargan del traslado de las personas lesionadas y la Guardia Estatal acordona el área a fin de realizar las investigaciones correspondientes.

