Javier Aguirre define lista de jugadores rumbo a la fecha FIFA de septiembre (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Con una concentración que iniciará el domingo 31 de agosto en Oakland, California, Javier Aguirre definió a 25 elementos rumbo a la fecha FIFA de septiembre para los partidos ante Japón y Corea del Sur a jugarse en Estados Unidos, entre los que destacan 10 futbolistas que militan en el extranjero y 15 en la LigaMX.

Además de la reincorporación de Rodrigo Huescas como parte de los elementos foráneos, México tendrá a nueve futbolistas provenientes del balompié europeo, entre César Montes de Rusia, Johan Vásquez y Santiago Giménez de Italia, Mateo Chávez radicado en Países Bajos, Edson Álvarez de recién llegada a Turquía, Orbelín Pineda en Grecia, César Huerta de Bélgica, Raúl Jiménez en Inglaterra e Hirving Lozano, como único representante proveniente de la MLS en Estados Unidos.

Desde el balompié nacional, la LigaMX parte con Cruz Azul (4) y Toluca (3) como los cuadros que más jugadores aportan a este llamado, con los casos de Jesús Orozco, Jorge Sánchez, Erik Lira y Carlos Rodríguez por la Máquina, además de Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega de los mexiquenses.

América, Guadalajara y Tigres tienen a dos elementos cada uno, entre Luis Ángel Malagón, Érick Sánchez, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Juan Sánchez y Diego Lainez, para que el resto del listado lo completen Carlos Moreno (Pachuca) y el regreso de Germán Berterame en el ataque, proveniente de Monterrey.

Del microciclo con el que la Selección Nacional inició la semana en el Centro de Alto Rendimiento, Aguirre únicamente repitió convocatoria para seis jugadores: Raúl Rangel, Erick Sánchez, Germán Berterame, Carlos Moreno, Diego Lainez y Juan Sánchez.

Fecha y horario de los juegos amistosos

México enfrentará a Japón el 6 de septiembre en el County Coliseum de Oakland, California, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México y el 9 del mismo mes lo hará ante Corea del Sur en el Geodis Park en Nashville, Tennessee, a las 19:00 pm.

CONCENTRACIÓN FIJA

Oakland será la sede donde México entrene durante toda la semana en Estados Unidos para ambos encuentros.

DATOS IMPORTANTES