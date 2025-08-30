¿Quién es Laura Itzel Castillo, la nueva presidenta del Senado de la República? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Este viernes 29 de agosto, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez rindió protesta como presidenta del Senado de la República, cargo que ocupará a partir del 1 de septiembre de 2025, al inicio del segundo año de la LXVI Legislatura.
Castillo fue respaldada con 101 votos a favor y sólo 5 en contra en el pleno del Senado. La bancada de Morena aprobó su postulación por unanimidad, en una decisión que busca consolidar el liderazgo femenino y reforzar la continuidad de la agenda de la Cuarta Transformación.
En su discurso de toma de protesta, Castillo hizo un llamado a la civilidad: “Espacio de debate de altura, sin odio, racismo, clasismo ni machismo”, y reiteró su compromiso con la institucionalidad, el apoyo a las iniciativas de Claudia Sheinbaum y la construcción del segundo piso de la 4T.
Trayectoria de izquierda y legado familiar
Laura Itzel Castillo es arquitecta, activista y política de izquierda con más de 30 años de trayectoria. Hija del reconocido luchador social Heberto Castillo, ha sido jefa delegacional en Coyoacán, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la capital, diputada federal, y actualmente senadora por Morena desde 2024.
Durante su paso por el Senado ha presidido la Comisión de Energía, desde donde ha impulsado reformas en soberanía energética y transición justa. En su discurso, reafirmó que no renunciará a sus “principios de izquierda”.
La nueva Mesa Directiva estará compuesta principalmente por mujeres, entre ellas Verónica Camino Farjat (Morena) e Imelda Sanmiguel (PAN) como vicepresidentas, y Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can como secretarias (ambas de Morena).
Finalmente, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum elogió su designación, al llamarla “una gran luchadora social” e hija de un “ingeniero y luchador emblemático”.
