Se descarrila nuevamente el Tren Maya en el tramo Mérida-Cancún (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. A través de redes sociales, se difundió la noticia y videos del descarrilamiento de una de las unidades del Tren Maya. De acuerdo con la información, el incidente ocurrió a la altura del tramo Mérida-Cancún.

Algunos pasajeros compartieron el momento exacto en el que el vagón en el que iban a bordo quedó volcado a un costado de las vías. Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades de este medio de transporte no se han pronunciado respecto a los hechos.

Por la tarde de este martes 18 de agosto se registró este incidente en la zona de Izamal, Yucatán. Hasta ahora se desconocen las causas del incidente, se espera el reporte oficial.

Por el momento las operaciones del Tren se encuentran suspendidas, según diversos reportes.

Este es el segundo descarrilamiento del Tren Maya, pues en abril de 2024, una falla en el sistema para cambiar o modificar las acciones del tren resultó como la causa del descarrilamiento de un vagón del tren maya, en aquella ocasión en el municipio de Tixkokob.

