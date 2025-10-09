Se desborda río Ostuta en límites de Ixhuatán y San Francisco del Mar (15:30 h )

Edwin Meneses

San Francisco Ixhuatán, Oax. 9 de octubre. Las intensas lluvias registradas en la región del Istmo continúan generando estragos, este jueves, autoridades locales informaron que el río Ostuta ha comenzado a desbordarse en los pasos conocidos como Paso Mico y Paso Carreta, ubicados entre los municipios de San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar.

El aumento del nivel del agua ha provocado que el paso conocido como Canoa, así como el Paso Mico, presenten afectaciones importantes. En particular, el Paso Mico permanece temporalmente intransitable, lo que dificulta la movilidad entre ambas comunidades y pone en riesgo a quienes transitan por la zona.

Ante esta situación, se recomienda a la población evitar cruzar estos puntos y tomar precauciones adicionales, especialmente quienes se dedican a actividades agropecuarias.

Las autoridades han emitido un llamado urgente para trasladar el ganado y demás animales a zonas más altas, con el fin de evitar pérdidas materiales y humanas.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, ya que las lluvias podrían continuar en las próximas horas, lo que aumentaría el riesgo de mayores afectaciones.

