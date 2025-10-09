Citi descarta oferta de Grupo México y reafirma su plan de desinversión de Banamex (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. Citi ha respondido formalmente a la propuesta de Grupo México, comunicando el rechazo de su oferta para adquirir Banamex . Tras un análisis detallado que incluyó consideraciones financieras y de certeza en la operación, la empresa del empresario mexicano Germán Larrea Mota Velasco fue descartada como posible comprador.

A través de un comunicado emitido el jueves 9 de octubre, Citi reafirmó que la desinversión de Banamex se llevará a cabo conforme a la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la oferta pública inicial (OPI) planificada.

¿Por qué Citi rechazó a Grupo México tras su interés en Banamex?

El banco señaló que este enfoque permitirá completar la transacción de manera responsable y maximizar el valor para sus accionistas, consolidando su estrategia de salida del mercado mexicano bajo criterios de seguridad y eficiencia.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, informó la institución.

Grupo México presiona con oferta por Banamex; Citi mantiene plan de desinversión original

El interés de Grupo México por Banamex no es reciente. El pasado 6 de octubre, dos años después de su primera manifestación de interés, la empresa renovó su intención de compra, otorgando a Citi un plazo de 10 días para reconsiderar su oferta.

Sin embargo, tres días después, este jueves 9 de octubre, Citi confirmó que la propuesta no cumpliría con sus criterios estratégicos y financieros, y decidió mantener su plan de desinversión original.

Con esta decisión, Citi mantiene firme su estrategia de separar Banamex de su operación principal en México, siguiendo un camino que prioriza la transparencia, la certeza legal y financiera, y la maximización de valor para sus accionistas.

UltimaHora. Citi rechaza oficialmente oferta de Germán Larrea para adquirir Banamex pic.twitter.com/TQrwTr3OGn — Alejandro Rodríguez (@AlexRdgz) October 9, 2025 Publimetro

