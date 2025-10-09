Revelan que Gertz posee cuatro viviendas de lujo en España valuadas en 113 millones de pesos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero posee cuatro viviendas de lujo en España, con un valor comercial de más de 5 millones de euros (113 millones de pesos), entre ellos un departamento en el barrio de Los Jerónimos, la zona más céntrica y cara de Madrid.

Además, tres tríplex (viviendas de tres pisos) en Ibiza, que el fiscal controla a través de una compañía inmobiliaria de la que es dueño, arroja una investigación periodística que el diario El País publica este jueves.

La propiedad de Gertz en Madrid fue escriturada en diciembre de 2013porun millón de euros (22 millones de pesos), un 36% menos del precio medio de mercado de una vivienda en la zona, según fuentes inmobiliarias citadas por el medio.

Edificio en Madrid de la vivienda de lujo del fiscal general. Foto: El País

Esta vivienda, de 233 metros cuadrados, se ubica en la exclusiva zona a cinco minutos a pie del parque del Retiro, y a siete del Museo del Prado. Se trata de un edificio señorial de paredes blancas levantado en 1915 flanqueado por un portero a la antigua usanza acoge la vivienda.

La lujosa propiedad de Gertz cuenta con dos recibidores, dos baños, ocho habitaciones, cocina y despensa, y tiene un valor de mercado de 2.3 millones de euros (52 millones de pesos), según fuentes inmobiliarias, que cifran el precio medio del metro cuadrado en la zona entre 10 mil (227 mil pesos) y 10 mil 500 euros (238 mil pesos).

El hoy fiscal adquirió esta propiedad en 2013, cuando era rector de la Universidad de las Américas A.C. de la Ciudad de México. A pesar del precio de mercado, la vivienda fue escriturada por un millón de euros (22 millones de pesos), según fuentes próximas a la operación, señala El País.

Una buena oportunidad

Gertz Manero desembolsó por cada metro cuadrado 4 mil 291 euros (97 mil pesos) frente a los 6 mil 741euros (153 mil pesos) de media –un 36% menos—que costaba una propiedad de las mismas características en el distrito en ese momento, según la consultora inmobiliaria Knight Frank.

“Fue una oportunidad, la propiedad pertenecía a 14 herederos que necesitaban vender”, precisa el administrador de los inmuebles de Gertz en España, un veterano empresario entrevistado, que asegura que el titular de la FGR “no abonó ninguna cantidad en B”.

También explica que el fiscal sometió su piso en Los Jerónimos a una reforma integral de medio millón de euros (11 millones de pesos).

Los vecinos señalan que saben que el dueño es “un señor mayor” –el fiscal tiene 82 años— y que visita pocas veces al año su propiedad.

Gracias a la compra de su piso de lujo en Madrid, Gertz obtuvo la residencia en España, según su administrador. Esto en base a una legislación española (Ley de Emprendedores) que otorga visado de residencia a aquellos que realicen inversiones inmobiliarias de más de 500 mil euros (11 millones de pesos). Es por ello que el fiscal abona los impuestos derivados de su propiedad en el país.

Las otras tres propiedades son tres tríplex de150 metros cuadrados que el fiscal Gertz Manero tiene en la bahía de Ibiza, la paradisiaca isla en las Baleares.

Bloque de viviendas en el paseo marítimo de Ibiza que acoge los tres tríplex de Gertz. Foto: El País

Las viviendas –con terraza de más de 50 metros cuadrados—se ubican a tres minutos de la playa de Talamanca y del puerto Marina Botafoch, donde atracan los yates de muchos multimillonarios.

El valor de mercado de las tres viviendas roza los tres millones de euros (68 millones de pesos), según las ofertas de propiedades en el mercado inmobiliario.

El fiscal controla estas viviendas en las baleares a través de la sociedad inmobiliaria Feserinvest S.L., que el fiscal constituyó con 990 mil euros (22 millones de pesos) el 22 de junio de 2018, cuando era rector de la Universidad de las América.

Feserinvest S.L. escrituró dos de estas propiedades en Ibiza por 400 mil (9 millones de pesos) y 575 mil euros (13 millones de pesos) en 2016, cuando Gertz era directivo universitario. La tercera propiedad en las baleares se inscribió por 525 mil euros (11 millones de pesos) en 2019, cuando el funcionario ya era titular de la FGR, señala la publicación.

El diario precisa que por seguridad omite la dirección exacta de los inmuebles.

Entrevistado por El País, Gertz Manero –a través de un portavoz— asegura que no ha pagado dinero en B en sus adquisiciones de inmuebles en España.

Sobre la compra de la vivienda de lujo en Madrid, Gertz señala que “Cuando se adquirió, se encontraba en completo abandono y en su estado original antiguo”.

El fiscal confirma que consiguió la residencia española (visado como residente) tras comprar el piso de lujo en Madrid y coincide que las cantidades escrituradas y que los inmuebles fueron declarados “a las autoridades mexicanas”.

Estas propiedades en España se suman a dos viviendas en Estados Unidos, uno en la Quinta Avenida de Nueva York, y otra en Santa Mónica, California. Y de una vivienda más en París.

Proceso

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir