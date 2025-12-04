Congreso del Estado aprueba donación de un predio al patrimonio institucional de la UABJO (18:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 3 de diciembre. Con el propósito de fortalecer la infraestructura académica en la región de Tuxtepec, el Congreso del Estado avaló la incorporación de un predio al patrimonio institucional de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), destinado al funcionamiento y consolidación del Campus Acatlán.

En Sesión Extraordinaria, el Pleno aprobó con 31 votos el decreto que autoriza al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa la donación parcial a título gratuito de una fracción de terreno en favor de la máxima casa de estudios, bajo las condiciones establecidas.

La “fracción 2” del terreno, cuenta con una extensión de 72 mil 033 metros cuadrados y forma parte de un predio urbano situado sobre la carretera estatal Cosolapa–El Amate.

Este espacio será destinado exclusivamente a fines educativos y se integrará de manera formal al patrimonio de la institución para el fortalecimiento de las actividades académicas del campus, donde actualmente se imparten las licenciaturas en Contaduría Pública, Derecho y Administración Pública.

La donación es de carácter condicional y revocable en caso de que el uso del inmueble se destine a un fin distinto al autorizado.

El Dictamen emitido por la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales precisa que se autoriza al Ayuntamiento la ejecución de los actos traslativos de dominio correspondientes, a efecto de formalizar la entrega de la superficie descrita.

Asimismo, faculta a la presidenta municipal, María Elvira Maciel Sosa, para otorgar la escritura respectiva con la asistencia de uno de los Síndicos del Ayuntamiento, cumpliendo así con los términos legislativos aplicables y garantizando que el terreno quede debidamente incorporado al patrimonio de la UABJO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir