2 miembros de la Guardia Nacional de EU son atacados a tiros cerca de la Casa Blanca (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron atacados a tiros la en pleno centro de Washington, en lo que autoridades federales describieron como un “ataque tipo emboscada” a pocas cuadras de la Casa Blanca, en un incidente que volvió a subrayar la tensión persistente en la capital estadounidense.

El tiroteo ocurrió cerca de la estación de metro Farragut, una zona densamente transitada en horas laborales.

La policía metropolitana aseguró la escena y confirmó que un sospechoso resultó detenido tras heridas y se le llevó a un hospital. De acuerdo con altos funcionarios, entre 10 y 15 disparos fueron efectuados y una de las víctimas tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Aunque varias agencias insistieron en que no existe, por ahora, un vínculo conocido con la Casa Blanca, el ataque forzó restricciones inmediatas en áreas cercanas, incluida una detención temporal de vuelos en el Aeropuerto Nacional Reagan para permitir operaciones aéreas de emergencia.

Confusión sobre el estado de los soldados

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, informó inicialmente que ambos soldados habían fallecido, aunque más tarde admitió que su oficina recibía “informes contradictorios” sobre su estado. En mensajes posteriores señaló que los guardias permanecen en “situación difícil” y pidió esperar información final mientras continúa la verificación con autoridades federales.

El ataque activó una respuesta conjunta encabezada por el FBI, cuyo director, Kash Patel, confirmó que la agencia está “comprometida y colaborando” en la investigación. En la zona también operan agentes del Servicio Secreto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y los alguaciles federales, dada la cercanía con instalaciones sensibles y el perfil de las víctimas.

El presidente Donald Trump resultó informado desde Mar-a-Lago y aseguró que los soldados estaban “gravemente heridos”, al tiempo que calificó al agresor como alguien que “pagará un precio muy alto”.

El vicepresidente JD Vance, en una intervención ante tropas en Kentucky, pidió oraciones por los guardias y admitió que el motivo del ataque sigue sin esclarecerse. Líderes del Congreso, demócratas y republicanos, expresaron preocupación y respaldo a las fuerzas del orden.

Un despliegue bajo escrutinio

Las tropas de la Guardia Nacional permanecen desplegadas en Washington desde agosto, como parte de una ofensiva federal contra el crimen impulsada por la administración Trump y extendida hasta febrero de 2026.

La renovada presión sobre los guardias —destacados en calles de alta afluencia— ha coincidido con un aumento de emboscadas contra fuerzas de seguridad en 2025, un fenómeno que ahora coloca bajo escrutinio la seguridad en el corazón político de Estados Unidos.

