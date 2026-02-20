SCJN ratifica adeudo millonario de Elba Esther Gordillo (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves dejar firme la sentencia que obliga a Elba Esther Gordillo Morales, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a cubrir un adeudo fiscal de 19 millones 269 mil 323 pesos.

El monto corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) omitido en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, luego de que un tribunal colegiado determinara que las operaciones realizadas en ese periodo no estaban justificadas como funciones sindicales.

El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corte, que consideró que no existían temas de constitucionalidad pendientes de discusión. Con ello, se rechazó el amparo promovido por Gordillo, quien buscaba evitar el pago argumentando que las transacciones correspondían a su papel como líder sindical, lo cual no pudo ser comprobado.

La decisión representa un revés definitivo para la exlideresa magisterial, quien desde hace más de una década enfrenta procesos judiciales relacionados con el manejo de recursos.

Gordillo, nacida en Comitán, Chiapas, en 1945, se incorporó al SNTE en la década de 1960 y escaló posiciones hasta convertirse en su máxima dirigente en 1989, cargo que mantuvo por más de veinte años. Su trayectoria política incluyó periodos como diputada federal y senadora, además de un papel central en la vida sindical del país.

En 2013 fue detenida por autoridades federales acusada de delitos vinculados al desvío de recursos, aunque en 2018 fue absuelta y recuperó su libertad. Desde entonces, ha mantenido una presencia intermitente en la vida pública, pero su nombre continúa asociado a polémicas sobre corrupción y poder sindical.

La resolución de la SCJN cierra un largo litigio y obliga a Gordillo a cumplir con el pago millonario al fisco, reafirmando la postura del máximo tribunal en torno a la responsabilidad fiscal de figuras públicas y sindicales.

