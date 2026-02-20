Mantiene Gobierno de Oaxaca diálogo permanente con ciudadanía y comerciantes respecto a intervención de la calle 20 de Noviembre (19:20 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. El Gobierno del Estado mantiene un diálogo permanente con la ciudadanía, personas comerciantes y locatarias de las cinco cuadras de la calle de 20 de Noviembre del Centro Histórico, respecto a la intervención que en esa vialidad se realizará a través del programa Oaxaca Camina, que garantiza la seguridad de quienes transitan a pie esta zona.

La titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), Sildia Mecott Gómez expuso que desde el inicio de estos trabajos, se escucha y atiende las propuestas e inquietudes de las personas que directa o indirectamente se encuentran involucradas con estas tareas, en la que todas las voces tienen cabida para la construcción de acuerdos.

“Se ensancharán las banquetas, que no solo representará una labor de estética, sino para garantizar el bienestar de quienes transitan a pie”, agregó.

La funcionaria indicó que existe una coordinación interinstitucional entre esta dependencia, la Secretaría de Movilidad (Semovi), Policía Vial Estatal y el municipio de Oaxaca de Juárez; para realizar estas tareas de mejoramiento de las calles, entre avenida Independencia y Javier Mina.

Detalló que en esta obra, que tendrá una inversión de 25 millones de pesos, convergen distintos tipos de movilidad, en que se priorizará la seguridad de las personas peatonas.

Tras concluir la construcción, la vialidad será reabierta y contará con un carril de rodamiento vehicular para que puedan transitar proveedores de servicios de gas, recolección de basura, pipas de agua, insumos y particulares.

Además, se contará con estacionamiento de tiempo temporal, bahías de carga y descarga, iluminación, arbolado y conexión con otras vías.

Mecott Gómez solicitó a la ciudadanía y personas comerciales su comprensión durante la ejecución de estos trabajos, los cuales se estima duren dos meses, además, informarse sobre las rutas alternas para la circulación.

