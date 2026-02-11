Estado de México y Puebla concentran la mayor incidencia de robos de mercancías y transporte de carga (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. Las pérdidas económicas por el robo del transporte de carga y mercancías en tránsito por las carreteras de México superan los 7 mil millones de pesos, informó Raymundo Mancera Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS).

“El robo de mercancías en tránsito está influenciado por riesgos globales, en el caso de México se relaciona con la crisis económica, erosión de la cohesión social, cibercrimen y narcotráfico; este último flagelo ha volteado a ver al transporte como otra fuente de ingresos para financiar sus actividades delictivas”, afirmó el empresario.

Durante 2025, el delito de robo de carga en México registró una disminución del 21.5 por ciento en comparación con 2024, según el Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional (SESNSP).

“Esta reducción no implica la erradicación del problema”, expresó el representante empresarial.

Agregó que el autotransporte de carga continúa enfrentando riesgos críticos que afectan la continuidad operativa, los márgenes de ganancia y la seguridad de los operadores en las carreteras del país.

El Estado de México y Puebla concentran la mayor incidencia de robos de mercancías y transporte de carga, añadió.

Agregó que las carreteras más robadas a nivel nacional fueron la México-Querétaro con el 22 por ciento, Córdoba-Puebla con el 19 por ciento y San Luis Potosí con el 16 por ciento. En el 71 por ciento de los robos se utilizó equipo de sabotaje jammer.

“Nuestra organización registró en diciembre 28 robos y logró el 96 por ciento en recuperación de unidades robadas”, recordó.

Los productos más robados en las carreteras son abarrotes con 37 por ciento, alimentos con 15 por ciento, carga no específica con 12 por ciento, combustibles 12 por ciento, perecederos con 8 por, papelería 8 por ciento, electrónicos 4 por ciento y ropa 4 por ciento.

Los robos se registraron en horarios nocturnos entre las 19:00 pm y 12:00 am, así como las 04:00 am y las 06:00 am, comentó el directivo.

AMESIS coincide con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia que recientemente reportó que, de enero a octubre de 2025, se registró una disminución del 28.8 por ciento en el robo a transporte en comparación con el mismo periodo de 2024.

En 2025, el robo de mercancías en tránsito disminuyó 22 por ciento en comparación con 2024.

Los delitos registrados en 2025 fueron 385 en contra 484 de 2024. De estos ilícitos registrados, 53 por ciento corresponde a tractocamiones, 17 por ciento camiones, 15 por ciento pick up, 11 por ciento remolques y 4 por ciento auto.

De acuerdo con las cámaras y asociaciones del sector transporte de carga y seguridad privada, se registraron eventos de robo superiores a los 5 mil 200 entre enero y octubre de 2025, entre 80% y 82% de los casos, cometidos con violencia.

Forbes

