Saúl Monreal reclama a Luisa Alcalde por no ser aspirante a gobernador: ‘Es violencia política’ (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Saúl Monreal no quita el dedo de renglón en ser candidato a gobernador de Zacatecas y reclamó a Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, que no consideren sus aspiraciones políticas.

“Es una decisión del partido, pero yo he insistido en que no se puede descalificar a priori, me parece hasta una violencia política desaparecerme por el simple hecho de apellidarme Monreal, me parece injusto”, dijo Monreal en entrevista con Azucena Uresti.

El senador aseguró que esperará a que le entreguen una notificación por escrito debido a que la Ley contra el nepotismo solo forma parte de los lineamientos de Morena, pero no aplica en particular a él.

“Morena tiene eso en sus principios, en su moral. Yo lo he dicho y no es con el ánimo de confrontar sino que yo sé que tengo mi derecho a votar y ser votado. Más allá de cualquier lineamiento, está la Constitución”, agregó.

¿Qué dijo Luisa María Alcalde sobre el caso de Saúl Monreal?

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, se refirió al caso de Saúl Monreal y aseguró que la Ley contra el nepotismo sí se aplicará en 2027.

“Morena ya tomó una decisión que es no llevar a ningún familiar en la boleta a un cargo de manera consecutiva y se va a aplicar en 2027. Entonces no, no podría en el caso de él ni de ningún otro familiar participar ni con Morena ni en una futura alianza”, dijo la líder del partido guinda.

Tras estas afirmaciones, Saúl Monreal explicó que en su caso no aplica el nepotismo porque no lo impone el gobernador sino que quiere participar en el proceso interno de Morena.

“El partido tiene sus posturas muy claras y yo también tengo mi postura muy clara, pero me parece injusto que me descalifiquen solo por apellidarme Monreal”, agregó.

Saúl Monreal descarta otro partido para ser candidato a gobernador de Zacatecas

El senador Monreal aseguró que este tema se tocará también en la reunión de Morena el próximo sábado y dijo que respetará la decisión que tome el partido.

Además, antes descartó abandonar las filas de Morena para ser candidato a gobernador.

“Quiero agotar el proceso interno en Morena. Ojalá sea considerado y, si no es así, también lo analizaré con responsabilidad”, puntualizó.

Saúl Monreal es hermano de David Monreal, actual gobernador de Zacatecas, por lo que tras la aprobación de la Ley contra el nepotismo, no sería considerado por Morena para participar en el proceso interno para elegir al candidato a mandatario estatal.

