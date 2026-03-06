Congreso del Estado exhorta a dependencias estatales a rehabilitar la Unidad Deportiva Guiengola en Tehuantepec (14:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 6 de marzo. Con 30 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones del Gobierno del Estado y al Instituto del Deporte del Estado (Indeporte) para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, realicen el mantenimiento integral y la rehabilitación de la Unidad Deportiva Guiengola, ubicada en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec. El objetivo es garantizar el derecho de la población a la cultura física y al deporte mediante espacios públicos adecuados y funcionales.

La propuesta fue impulsada por la diputada Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano, ante la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva en la entidad y asegurar que la ciudadanía cuente con instalaciones que ofrezcan servicios de calidad. La Unidad Deportiva Guiengola, que dispone de una cancha principal con capacidad para tres mil personas, es considerada un espacio estratégico para el fomento de la actividad física, la convivencia comunitaria y la promoción de la salud pública en la región del Istmo de Tehuantepec.

Entre los motivos expuestos se destacó que el 64 por ciento de las personas en México que realizan actividad física lo hacen en espacios públicos, por lo que el abandono o deterioro de estas áreas limita directamente el acceso a actividades que contribuyen a la salud y al bienestar, particularmente en sectores sociales con menos oportunidades. En ese sentido, se subrayó que el rezago en materia deportiva en la entidad debe enfrentarse mediante el fortalecimiento y mantenimiento de infraestructura digna.

Durante su intervención en el Pleno, la legisladora destacó que la Unidad Deportiva Guiengola ha sido históricamente un punto de encuentro y formación para generaciones de niñas, niños y jóvenes del Istmo de Tehuantepec, por ello enfatizó que la rehabilitación de este complejo representa una inversión social que contribuye a la prevención, la salud y la reconstrucción del tejido comunitario, además de ofrecer espacios dignos para que las juventudes desarrollen su talento y encuentren en el deporte una alternativa positiva para su futuro.

Por su parte, la Comisión Permanente de Deporte subrayó que la infraestructura deportiva cumple una función social relevante como espacio de convivencia y prevención de la violencia, por lo que su mantenimiento no es una acción opcional, sino una responsabilidad derivada de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Cultura Física y Deporte de Oaxaca.

