Instala Gobierno de Oaxaca mesa de atención para sector turístico afectado por incendio en Zicatela (17:30 h)

Santa María Colotepec, Oax. 6 de marzo. Bajo la instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz, y con el objetivo de contribuir a la pronta recuperación de esta zona de gran relevancia turística de la Costa, la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) instaló una mesa de atención y registro de prestadoras y prestadores afectados por el incendio registrado la madrugada de este viernes en Punta Zicatela.

Como parte complementaria a esta labor, la titular de la dependencia, Saymi Pineda Velasco junto al presidente municipal de Santa María Colotepec, Román Valencia Ramos realizaron un recorrido por la zona para conocer de primera mano los daños y arrancar las gestiones de apoyo necesarias.

La funcionaria resaltó que continuarán trabajando de manera coordinada para brindar acompañamiento institucional a quienes su principal fuente de ingresos depende de este tipo de actividades.

