Sarampión imparable, se registra otro muerto, ahora en el CDMX (13:18 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. La Secretaría de Salud (Ssa) informó que la Ciudad de México (CDMX) registró una defunción por sarampión, pero con fecha de 2025, con lo que se acumulan 28 fallecimientos distribuidos en siete entidades federativas; por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que este miércoles dará a conocer el reforzamiento de la estrategia para contener el virus y entre las acciones destacó un incremento en la vacunación.

Informe actualizado de sarampión

De acuerdo con el Informe Epidemiológico, las defunciones se distribuyen: 21 en Chihuahua, dos en Jalisco, una en Sonora, una en Durango, una en Michoacán, una en Tlaxcala y una en Ciudad de México.

En este contexto, la titular del Ejecutivo federal dijo que el Gabinete de Salud informará, este miércoles, cómo están los casos en el país, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República y cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunas otras entidades.

“Particularmente en este momento en Jalisco está con mayor presencia el brote y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación”, aseguró.

Recordó que a diferencia del Covid-19, hay suficientes vacunas. “Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, como se hace con las medidas epidemiológicas, alrededor de donde se presenta el brote y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunarse”.Reveló que de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Nutrición sobre cuáles son las edades en donde hay menor tasa de vacunación, la población de edades entre 18 y más años son las que registran un mayor número de personas sin vacuna.

CDMX y Edomex con varios casos probables

Sin dar detalles, la titular del Ejecutivo federal dijo que “hay ciertos estados de la República donde se va a reforzar la vacunación”.

También, del 1 de enero de 2025 hasta la fecha, se han notificado 22 mil 425 casos probables, de los cuales se han confirmado 8 mil 889 y en la última semana se han acumulado 20 casos probables.

Finalmente informan que “en el acumulado de los casos confirmados 2025–2026 los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 319 municipios”.

