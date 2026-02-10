Confirma Protección Civil 3 muertos y 6 lesionados en explosión de ducto de Pemex en Oaxaca (13:09 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca atendió, de manera inmediata, la explosión que se registró en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, con un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis lesionadas.

A través de su cuenta de X, el gobernador Salomón Jara Cruz informó que giró instrucciones para la atención de las personas lesionadas así como el apoyo a los familiares de los fallecidos.

“Derivado de la explosión de un ducto de PEMEX en la localidad Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, he girado instrucciones para brindar todo el apoyo necesario” expresoó el Mandatario.

“Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”.

En el lugar, dijo, estuvo presente el H. Cuerpo de Bomberos, atendiendo el incidente de manera inmediata. Continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia.

Las primeras versiones indican que el incidente se originó durante un ejercicio de limpieza y mantenimiento de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido en el argot técnico como la “corrida del diablo”, procedimiento que se realiza para retirar residuos acumulados en el interior de las tuberías.

Durante estas maniobras se habría producido la explosión que derivó en el incendio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Estado de Oaxaca se encontraban en la zona y respondieron de inmediato para sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras instalaciones.

Asimismo, coordinaron las labores de rescate y el traslado de los heridos con el apoyo de paramédicos y corporaciones de seguridad.

Autoridades mantienen acordonada el área mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia.

La CEPCyGR mantiene coordinación permanente con las instancias correspondientes para el seguimiento de la situación.

