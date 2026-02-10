Cabildo impulsa acciones para la salud, el cuidado ambiental y el bienestar de las vecinas y vecinos (13:40 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de febrero. En sesión de Cabildo presidida por el presidente municipal Ray Chagoya, se abordaron diversos puntos de interés público relacionados con el desarrollo sostenible, el bienestar social, la salud y la promoción cultural, con el objetivo de seguir consolidando una ciudad ordenada, solidaria y segura.

Durante el desarrollo de la sesión, el regidor de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Gestión Hídrica, José Bernardo Mayren García, propuso la creación del Comité Municipal de Protección Ambiental, así como la colocación de señalética preventiva contra incendios, como parte de una estrategia de cuidado del entorno natural y de concientización ciudadana.

Por su parte, el regidor del Centro Histórico y Patrimonio Mundial, Antonio Álvarez Martínez, resaltó el trabajo que realiza la administración municipal en el rescate de perros en situación de maltrato, e hizo un llamado a continuar difundiendo las líneas de acción en materia de bienestar animal, convocando a la participación ciudadana para salvar a más mascotas.

En su intervención, la regidora de Prosperidad Compartida y Turismo, Frida Yolanda Lyle García, realizó la invitación a la Muestra de Carnavales Oaxaqueños, al tiempo que exhortó a reforzar las medidas de seguridad y proximidad social, a fin de garantizar que esta celebración cultural se lleve a cabo en completo orden.

Asimismo, el regidor de Gobierno de Territorio y Normatividad, Jesús Quevedo, reconoció la labor del DIF Municipal en las acciones implementadas en el albergue para personas en situación de calle, e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña solidaria, especialmente durante la temporada invernal.

En materia de salud, el regidor de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, exhortó a la población a vacunarse contra el sarampión, así como a continuar con el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia como medidas preventivas.

Finalmente, el regidor de Bienestar, Tequios Vecinales y Salud, Alejandro Carreño Méndez, consideró pertinente fortalecer las acciones de prevención contra el sarampión mediante campañas informativas, el acompañamiento de brigadas y la instalación de puntos de vacunación en las agencias municipales. En este contexto, el presidente Ray Chagoya señaló que se buscará ampliar la cobertura de vacunación en Oaxaca de Juárez, priorizando la salud y el bienestar de las vecinas y vecinos.

El Cabildo de Oaxaca de Juárez reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones coordinadas que fortalezcan la calidad de vida, la participación ciudadana y la prevención en beneficio de la capital.

