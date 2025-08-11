En operativo conjunto, FGEO implementa Operación Sable en Pinotepa Nacional; toman control de la seguridad en el municipio (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en conjunto con la Secretaría de la Marina, Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional, Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones, tomaron el control de la seguridad del municipio de Santiago Pinotepa Nacional a través de la Operación Sable.

El Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló que esta acción deriva de trabajos de inteligencia que permitieron detectar que algunos elementos de la policía municipal tendrían relación con la delincuencia organizada, por lo que se realizó este despliegue táctico desde las 8:30 de la mañana de este lunes 11 de agosto.

“Esta intervención ha permitido la detención de ocho personas hasta el momento, dos de ellas eran quienes tenían a su cargo el control de los centros de Control y Comando del Municipio, mejor conocido como C2, pues en la intervención se pudo detectar que contaban con cinco cuentas espejo, cuando las autoridades municipales únicamente tienen permitido una, la existencia de las demás implica que estaban compartiendo información restringida a personas no autorizadas”, puntualizó Rodríguez Alamilla.

Además, detuvieron al menos a cuatro elementos de la policía municipal de quienes se tienen indicios que estaban en procesos irregulares en portación de armas, así como con vínculos con la delincuencia organizada.

En esta fase de la Operación Sable participan más 600 elementos de las Fuerzas Federales y Estatales, que en forma conjunta tomaron el control de la seguridad en ese municipio de la región de la Costa, labores que desempeñarán durante el tiempo que sea necesario.

En tanto, los elementos de seguridad realizan diferentes acciones como patrullajes e instalación de filtros de seguridad, estos últimos han permitido la detección de vehículos con reporte de robos, así como detenciones.

El titular de la Fiscalía de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que esta acción busca la detención de objetivos prioritarios de la región, así como a la desarticulación de células delictivas, para garantizar la seguridad a través de esta Operación Sable Pinotepa.

La Operación Sable es una estrategia de seguridad interinstitucional que busca desarticular redes delictivas, así como lograr la detención de objetivos prioritarios generadores de violencia, por ello, se realizan intervenciones operativas que buscan atender y retomar el control de espacios estratégicos en materia de seguridad, además fortalece las capacidades de las autoridades municipales al tener la colaboración de instancias estatales y federales.

