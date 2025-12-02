Samsung lanza su primer teléfono plegable ¡triple! (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Samsung lanzó este martes su primer teléfono plegable triple, un producto de edición especial con un costo elevado que lo deja fuera del alcance del consumidor promedio.

El Galaxy Z TriFold saldrá a la venta el 12 de diciembre a un precio de 2 mil 443 dólares, el doble que el nuevo iPhone 17.

El aparato ultradelgado se despliega hasta alcanzar 25,4 centímetros de pantalla, con “posibilidades ampliadas de creación y trabajo”, dijo el gigante tecnológico surcoreano en el lanzamiento.

La función de plegado triple ya había sido presentada el año pasado por la empresa china Huawei, en un teléfono también con precio exorbitante.

El nuevo dispositivo de Samsung pesa 309 gramos y en su punto más fino mide medio centímetro.

