En acción conjunta detienen a “El Cali” principal proveedor de armas de célula delictiva de “Los Cromos” (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con la Secretaría de Marina (SEMAR) realizaron operativos coordinados en el Istmo de Tehuantepec con los que se logró el aseguramiento de diversas armas de fuego así como equipo táctico localizadas en un rancho que era centro de operación de un grupo criminal, además de la detención de una persona, identificada como el principal proveedor de armamento del grupo delictivo de “Los Cromos”.

Como resultado de los trabajos de inteligencia criminal realizados entre la FGEO y SEMAR, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se logró dar con el paradero del rancho “El Llano”, en San Blas Atempa, punto identificado como uno de los principales centros de operación de “Los Cromos”.

Dentro de los objetos asegurados, están varias armas de fuego, principalmente fusiles de asalto, así como ciento de cartuchos útiles, además de equipo táctico consistente en chalecos, botas, uniformes y cascos, entre otros objetos constitutivos de delito.

Además que, dentro de las acciones paralelas para desarticular las estructuras de grupos delictivos de la región, fue posible la detención de C.R.L., alias “El Cali” quien de acuerdo con las investigaciones ministeriales, es el principal distribuidor de armamento de la célula criminal de “Los Cromos”.

Tanto el armamento asegurado, así como la persona detenida, fueron trasladados a la ciudad de Oaxaca para fortalecer los trabajos ministeriales en torno a estas actividades ilegales y determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca prioriza los trabajos de inteligencia interinstitucional para tener mayor efectividad en las acciones de procuración de justicia y combate al fenómeno delictivo en las ocho regiones de la entidad.

