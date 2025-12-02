Mujeres que cayeron de muro fronterizo no son de Oaxaca, confirna Gobierno (11:15 h)

2025/12/02  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Tras una investigación pormenorizada sobre la caída de tres mujeres, registrada en el muro fronterizo con Estados Unidos, a la altura de Tijuana, Baja California; la subsecretaría de Migración y Población del Gobierno del Estado señala que estas personas no son originarias de Oaxaca.

Esto se confirmó con familias de Pinotepa Nacional y San Pedro Jicayán, mencionados inicialmente como los lugares de origen de las migrantes accidentadas; quienes descartaron parentesco o vínculos con estas comunidades.

Aunado a ello, informa que tampoco existen indicios que confirmen que las otras tres mujeres lesionadas, que permanecen en territorio estadounidense y que son atendidas en hospitales de San Diego, California; sean oaxaqueñas; conforme a los datos proporcionados por el Consulado de México en esa ciudad y por el Ministerio Público de Tijuana.

El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña mantiene comunicación permanente con las autoridades municipales y estatales de Baja California, así como con la oficina diplomática para colaborar en la investigación de este hecho.

 

