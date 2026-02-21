Muere trabajador de la construcción tras caer de estructura metálica en Juchitán (13:10 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 21 de febrero. Un trágico accidente laboral cobró la vida de un trabajador de la construcción la mañana de este sábado en Juchitán de Zaragoza, luego de que cayera desde una estructura metálica mientras realizaba trabajos en una obra en proceso dentro de esta localidad.

Según información preliminar, el obrero se encontraba desempeñando sus actividades habituales cuando perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura, sufriendo lesiones severas que le provocaron la muerte casi de manera inmediata.

Tras el reporte al servicio de emergencias, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, únicamente confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área para preservar la escena y permitir las labores periciales correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si se cumplían las condiciones de seguridad necesarias en la obra donde ocurrió el fatal incidente.

