Salina Cruz en semáforo rojo por casos de dengue: Regidor de Salud (17:15 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 25 de julio. Eleazar Mijangos Espinoza, regidor de salud del municipio de Salina Cruz, admitió en entrevista que el puerto se encuentra en semáforo rojo debido al incremento de casos de dengue.

La situación ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad, motivando a tomar acciones inmediatas para controlar la propagación del virus.

Las colonias con mayor número de casos reportados son Petrolera, Hidalgo Oriente y Poniente, Lomas de Galindo y Juquilita. Estas áreas han sido identificadas como focos rojos por los servicios de salud en Oaxaca, indicando una concentración significativa de personas afectadas por el dengue.

Sin embargo, Mijangos Espinoza subrayó que los casos no han sido graves. Hasta ahora, se han presentado casos de dengue clásico, que no requieren hospitalización, lo cual ha permitido manejar la situación sin saturar los servicios de salud locales. Esta información proporciona un respiro en medio de la crisis, pero no reduce la necesidad de tomar medidas preventivas urgentes.

El regidor señaló que el repunte de casos está asociado a las lluvias recientes, así como a la falta de educación para la salud en las colonias afectadas. Además, mencionó que muchos ciudadanos no mantienen sus patios limpios, lo cual contribuye a la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. La combinación de estos factores ha creado un ambiente propicio para el aumento de los casos.

Aunque no proporcionó cifras específicas sobre el número de casos registrados, Mijangos Espinoza indicó que los datos manejados por los servicios de salud en Oaxaca son alarmantes y justifican la declaración de focos rojos.

Como parte del esfuerzo por prevenir la proliferación del dengue, el regidor recordó que el pasado 2 de julio, el gobierno municipal, presidido por Daniel Méndez Sosa, inició una campaña de descacharrización en las colonias de Salina Cruz. Esta campaña busca eliminar los criaderos de mosquitos en los hogares y espacios públicos, y es una medida crucial para controlar la situación y proteger la salud de los habitantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir