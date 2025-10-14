S-22 retira todos los bloqueos (16:43 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Alrededor de las 15:00 horas, la mayoría de los bloqueos que realizaron este día los maestros de la Sección 22 en la capital oaxaqueña fueron desactivados por la gremial, aunque aún queda uno en la colonia Reforma.

Después de un gran caos que se registró este día ante las movilizaciones de los profesores en más de 10 puntos de la ciudad, fueron retirados, pero no por las autoridades sino por los mismos bloqueadores.

Aún quedaba uno en la calle Belisario Domínguez en la colonia Reforma que realizan integrantes de la Delegación D-III-1 del IEEPO, para exigir entrega de concepto S7, vales y plazas los hijos de los jubilados.

Por la mañana, el gobernador Salomón Jara pidió a los educadores que se retiraran, pero no logró nada, ya que se mantuvieron hasta poco más de las 3 de la tarde.

