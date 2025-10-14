Potencial ciclónico en el Golfo de Tehuantepec (16:47 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emitió este lunes un aviso preventivo por un fenómeno meteorológico con potencial ciclónico en el Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el reporte oficial, el sistema presenta 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 50% en los próximos siete días, según los modelos de pronóstico.

La presencia del sistema podría incrementar las lluvias de moderadas a ocasionalmente fuertes en diversas regiones del estado, particularmente por las tardes o noches, debido al efecto orográfico y el calentamiento diurno.

Ante el riesgo de tormentas, inundaciones o afectaciones por viento, la CEPCyGR emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para minimizar riesgos y daños.

Entre las medidas sugeridas están almacenar alimentos, agua potable y medicamentos; retirar objetos que puedan ser arrastrados por agua o viento; evitar cruzar ríos o zonas inundadas, y desconectar aparatos eléctricos en caso de tormenta.

La dependencia también recomendó identificar refugios temporales y mantener techos, canales y desagües limpios para prevenir taponamientos o encharcamientos.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales en caso de una eventual evacuación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir