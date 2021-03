Rosario Robles ofrece declararse culpable y recibir 6 años de prisión por Estafa Maestra (21:35 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo.Rosario Robles entregó ya a la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva propuesta de salida anticipada del juicio que se le sigue por la llamada Estafa Maestra, en la que ofrece declararse culpable y recibir una sentencia de seis años de prisión, a cambio de no llegar a juicio ni que se le exija la reparación del daño por 5 mil 73 millones de pesos.

La ex titular de Sedesol y Sedatu ya había hecho una primera propuesta en la que aceptó declararse culpable y recibir una pena de tres años de prisión, pero ésta no fue aceptada por la FGR.

Robles es acusada de dos veces el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por no haber evitado ni denunciado el desvío de los citados 5 mil 73 millones de pesos de erario federal durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El delito de ejerció ilegal del servicio público es penado hasta con siete años de prisión.

Sin embargo, la FGR pidió originalmente al juez que le imponga a Robles una pena de 21 años de prisión, siete por cada uno de los delitos de ejercicio ilegal del servicio, y siete más al considerar que hubo acciones que agravan la penalidad.

En específico se refirió a que se trata de un delito continuado, es decir, que lo cometió en Sedesol como un mecanismo de administración pública y lo replicó en Sedatu, en ambos casos con el claro propósito de generar un quebranto al erario federal.

El pasado viernes, durante lo que sería la audiencia intermedia, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, concedió un nuevo un plazo de 30 días (qué vence el 26 de marzo) para que Rosario Robles y FGR negocien una posible salida anticipada al caso.

Ahí, Robles acusó un discriminación y maltrato por parte de la FGR y dijo que la dependencia federal no ha accedido a una negociación pues ni siquiera el persona ministerial la han visitado en el penal de Santa Marta Acatitla, donde ésta detenida, para cerrar un acuerdo.

Señaló que ella está buscando una salida anticipada, incluso a riesgo de declararse culpable, porque cada día que pasa en el penal está muriendo en vida.

“Por la afectación económica, familiar y de salud, porque cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo, quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros, no pido un privilegio, todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido, y eso es lo que quiero que quede muy claro”, señaló

Una vez entregada esta nueva propuesta, la FGR debe decidir, antes del 26 de marzo próximo, si acepta o no esta propuesta o, en su caso, si hace una contrapropuesta con algunas modificaciones.

En cualquier caso, Robles no saldría en lo inmediato de prisión a donde ingresó en angosto de 2019, es decir un años y siete meses.

