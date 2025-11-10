Roban vivienda en barrio San Francisco ante falta de seguridad en Salina Cruz

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 9 de noviembre. La falta de presencia policiaca en el puerto de Salina Cruz volvió a evidenciarse esta noche, luego de que se registrara un robo a casa habitación en la parte alta del barrio San Francisco, sin que las autoridades lograran intervenir durante el hecho.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar al domicilio y sustraer diversas pertenencias de valor.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Guaymas, donde vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad tras notar movimientos sospechosos.

Trascendió que en el atraco pudo haber participado un taxi, versión que está siendo investigada por las autoridades competentes, luego de que algunos testigos aseguraran haber visto una unidad con características particulares estacionada frente a la vivienda momentos antes del robo.

Hasta el momento se desconoce el monto total de lo robado, pero se presume que los responsables tuvieron el tiempo suficiente para llevarse objetos de valor sin ser descubiertos.

Habitantes de la zona exigieron mayor presencia de seguridad pública, ya que este tipo de hechos se han vuelto frecuentes en distintas colonias y barrios del puerto, generando un clima de preocupación e incertidumbre entre la ciudadanía.

