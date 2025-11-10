Consternación en Tehuantepec por asesinato de joven vecino de Tagolaba (21:47 h)

2025/11/09  De Redacción ADN
Edwin Meneses

Tehuantepec, Oaxaca. Como Mario Fernando G. H., de apenas 22 años de edad y vecino de la Tercera Sección del barrio Santa Cruz Tagolaba, fue identificado el joven localizado sin vida la mañana de este domingo en inmediaciones de esta ciudad zapoteca.

El hallazgo se registró debajo del puente elevado que conecta el crucero con el crucerito, lugar donde autoridades municipales y estatales confirmaron que el cuerpo presentaba claros indicios de violencia, además de encontrarse maniatado y amordazado.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron las diligencias correspondientes, mientras peritos en criminalística efectuaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al descanso municipal, donde se le practicará la necropsia de ley que permita establecer las causas exactas del deceso.

Este hecho ha generado profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos de Mario Fernando.

