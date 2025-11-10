Arzobispo de Oaxaca celebró a la Basílica de San Juan de Letrán (19:00 h)

CONMEMORACIÓN DE LA DEDICACIÓN DE LA

BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN

HOMILÍA DE MONS. PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS,

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Les decía al inicio de la Celebración, es la Fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, ahí es la Catedral del Papa, porque el Papa es el Obispo de Roma, el Obispo de Roma, el Papa.

Para nosotros es el Papa, el Sucesor de Pedro y tiene su Catedral en la ciudad de Roma y es San Juan de Letrán, ahí está su cátedra. Hoy, estuvo ahí celebrando la Festividad de la Basílica de San Juan de Letrán, fue a su Basílica, fue a su Catedral y, desde ahí, presidió la Eucaristía y desde ahí nos bendijo a todos nosotros, como lo hace todos los domingos, nos bendice.

Aquí, estamos en una Iglesia Catedral, es la Catedral del Arzobispo de Oaxaca, desde aquí, el Obispo transmite la enseñanza, desde aquí comparte su experiencia de vida, la Palabra de Dios y, desde aquí, Dios habla a través de sus labios. Así lo creo yo, espero que también usted lo crea.

Siempre, siempre pienso qué les voy a decir, pero lo que pienso en mi casa, ahí, ante el Sagrario, no me sale aquí, me salen otras cosas, y yo siempre les he dicho, yo hablo lo que Dios quiere que hable, nada más y digo las cosas como quiere Dios que las diga, no más, porque pensamos en casa, en este domingo la Palabra de Dios nos dice todo esto y vengo y los veo y Dios, Dios habla de otra forma.

Así lo he vivido a través de mis 46 años de sacerdote, así lo he vivido y lo he vivido durante 12 años de Obispo, no crean que es tan fácil venir aquí y ponerse frente a ustedes, porque nos están mirando, no dejan de mirarnos, no dejan de contemplarnos y están muy atentos a ver qué decimos y cómo lo decimos.

Espero tocar en esta mañana, este mediodía, su corazón, su corazón. Hoy, nos recuerda Nuestro Señor, en Su Palabra, que hay que cuidar nuestro templo, hay que cuidarlo y no solamente el interior sino también el exterior. A veces, el exterior no es respetado, no es respetado. Todos esos biombos que ustedes ven que tapan los muros de nuestra Iglesia Catedral, es porque están haciendo un trabajo de limpieza, un trabajo de limpieza, trabajo que año tras año hacen, por desgracia, por desgracia los muros de nuestra Catedral no son respetados en ciertos momentos, se nos olvida que es un espacio sagrado, se nos olvida y, a veces, a veces decimos: son los enemigos de la Iglesia, que a veces son nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros conocidos y no los creemos tan enemigos, pero es fácil decir, son enemigos, son enemigos.

Les invito a ustedes, que van formando las conciencias, los pensamientos, los corazones de los que vienen después de nosotros, fórmenlos en el respeto, en el respeto, en primer lugar respeto a Dios, en segundo lugar, respeto a toda persona, a toda persona y si los vamos a enseñar al respeto, seamos los primeros en respetar, en respetar. Mira con respeto al que está frente a ti, míralo con respeto, sea quien sea, respétalo. No lo insultes, no lo hieras, no lo maltrates, no lo desprecies, no lo humilles, es tu hermano, porque también él es hijo de Dios y eso es lo que nos hermana a todos nosotros, el ser hijos de Dios, el ser hijos de Dios.

Enseñemos, enseñemos a nuestros niños, enseñemos a nuestros jóvenes a ser respetuosos y enseñémoslos con el testimonio de vida, con el testimonio de vida, que nos vean a nosotros, que estamos respetando, que no respondemos a los insultos, a las maltratadas, a los gritos, no respondemos, guardamos el silencio por el respeto. Estamos siendo provocados, pero yo actúo con respeto, no voy a responder a la provocación, porque mi testimonio tiene que ser para el que me está insultado, de que debo de ser respetado y, por eso, yo no le respondo, sino que le respeto. Su razón tendrá, su razón tendrá, pero enseñemos. A veces, a veces a usted, papá, mamá, se le sale decir una frase, una frase que dice: “no te dejes, no te dejes”. Hacia dónde lleva a su muchachito con el “no te dejes” ¿hacia dónde? A que insulte, a que maltrate, a que golpee, a que se defienda, según usted… “no te dejes, no te dejes”… así no, papá, así no, mamá. Siéntese con su hijo y comience a reflexionar con él, “a ver, hijo, vamos platicando, ¿qué sería lo más conveniente ante todas esas cosas que te dicen? ¿tú qué piensas? ¿qué tendríamos qué hacer? ¿utilizar las mismas palabras que ellos utilizan? ¿o tú piensas otra cosa? Creo que es lo mejor, no solamente decir “no te dejes”, porque enseguida, si su hijo no se deja, pues vendrán a acusarlo y ¿usted qué va a responder? ¿le va a decir a su hijo: “hijo, esa es la educación que yo te he dado”? así le va a decir delante de su maestro ¿así te he educado? No hijo, así no te he educado, no mijo, así no te he educado. Y si se le sale a su hijo decir: “papá, mamá, siempre me has dicho que me defienda y así me defendí hoy”, ah, ande pues, ya salió la verdad, entonces ¿cuál educación? ¿cuál enseñanza? Respeto. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque usted y yo somos templos vivos del Espíritu Santo, así nos lo acaba de decir Dios en Su Palabra, que usted es Templo Vivo del Espíritu Santo, en usted habita Dios, no profane el templo de Dios, no profane el Templo de Dios, no profane a su hermano, no profane a su vecino, no profane a su compañero de trabajo, no profane a los que viven con usted en la misma casa y comen en la misma mesa, no profane, sólo ame, sólo ame, sólo llénese de ternura, llénese de misericordia, porque no está rodeado de hombres y mujeres perfectos. Usted tampoco es perfecto, por más que diga que usted no se equivoca, ¡claro que se equivoca! Usted se equivoca y yo también, usted tiene malos ratos y yo también, todos tenemos malos ratos, no somos perfectos, por eso debemos tener misericordia, compasión y no causarle daño al templo del Espíritu Santo.

Cuidemos nuestro templo. Cuide principalmente su corazón, su corazón, ¿qué está guardado en su corazón? Ahí no guarde recuerdos, porque si no, no ha perdonado como Dios quiere que perdone. El que ama, dice San Pablo, no lleva cuentas del mal, no lleva cuentas del mal y, a veces, tienen unas cantidades muy grandes de cuentas del mal, “tú me has hecho esto y esto y esto” y luego el otro le responde “y tú estás muy libre, si tú me has hecho esto y esto” y va creciendo la lista, hasta que explotan, hasta que gritan, hasta que se insultan ¿y dónde quedó el amor? Entonces, cuide lo que trae aquí adentro, en su corazón, no guarde sentimientos, no cause daños a este templo vivo del Espíritu Santo, sólo piense en el amor, nada más en el amor y no se complique la vida, usted tiene que ser feliz, pero se es feliz sólo amando, sólo así se es feliz, amando.

A usted no le toca que le amen, a usted le toca amar. A mí me toca amar. A usted le toca amar. Usted merece mi amor, usted merece mi amor. Si amamos, respondemos a Dios, si amamos, cuidamos el templo vivo del Espíritu Santo. Cuídelo. Que esté siempre limpio, reluciente, que haya mucho gozo y mucha alegría en su interior, que haya la verdadera felicidad, sea feliz amando y si la gracia de Dios le concede que se sienta siempre amado, pues bendiga a Dios, bendiga a Dios y dele gracias, dele gracias y no pensemos que es la suerte, no, nosotros no nos movemos por la suerte, el amor debe de salir de nuestro corazón, yo no lo voy a decir a usted: “qué suerte tiene usted de que yo le ame”, no, yo le debo de amar. Tampoco le voy a decir “tengo mucha suerte, me siento muy amado, qué suertudo soy”, no, no, qué bendición y gracia y usted es feliz amando y yo soy feliz amando. Usted me hace feliz al amarme y yo le hago feliz al amarle.

Vamos haciéndonos felices y vamos cuidando el templo de Dios que es nuestro ser, nuestra persona.

Que la fiesta de la Dedicación de la Catedral del Papa, San Juan de Letrán, nos lleve a nosotros a pensar, debo de ser feliz, porque así lo quiere Dios y seré feliz si me dedico a amar a mis hermanos y nos les causo ningún daño.

Que Dios bendiga su semana y aquí quisiera decirles, les pido una oración. Durante toda esta semana, de lunes a viernes, estaremos reunidos los Obispos de México en Asamblea Plenaria, en la ciudad de México, allá estaremos, de lunes a viernes. Oren por nosotros para que podamos dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y alcancemos a descubrir qué es lo que nos pide Dios en este momento que estamos viviendo en nuestra Iglesia Mexicana, en nuestro país, ¿qué es lo que nos pide Dios como Obispos? ¿qué es? Que nos dejemos iluminar por el Espíritu y que podamos pensar, guiados por el Espíritu, qué es lo mejor para nuestras Iglesias particulares en todo nuestro país.

Que Dios nos ilumine y desde este momento les agradezco su oración, muchas gracias por su oración.

Que María, la Reina de los Apóstoles, nos acompañe. Que María, en Ella se formó Nuestro Señor, qué hermoso Vientre de María, ahí se formó Nuestro Señor, ahí tomó la naturaleza humana el Hijo de Dios. La Segunda Persona de la Trinidad tomó la naturaleza humana, se hizo Hombre a través de María. Fue un verdadero templo limpio y puro para Nuestro Señor.

Digámosle a Ella que nos alcance la gracia para seguir siendo esos templos vivos del Espíritu Santo, Espíritu Santo que a Ella le fecundó, porque decimos de María: la Hija del Padre, la Madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo, esa es María y espero que usted, al contemplar esa imagen que tenemos aquí, en nuestro Presbiterio, alcance a descubrir que es la Imagen de Nuestra Señora de la Asunción, porque a veces me preguntan, aquí en la Catedral: oiga ¿y Ella quién es? Es Nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, llevada al cielo en Cuerpo y Alma. No ande pensando que es otra Imagen. Es la Imagen de Nuestra Señora de la Asunción, la Imagen de la Madre de Dios, la que está ahí, en bronce. Una belleza de Imagen, es la Madre de Dios.

A Ella nos encomendamos para que nos ayude a seguir cuidando el templo de Dios y cuidando el templo de Dios de nuestros hermanos.

Que así sea.

